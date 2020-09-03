Fenerbahçe'den Mevlüt Erdinç ayrılığına ilişkin açıklama!

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mevlüt Erdinç'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübün'nden Mevlüt Erdinç ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtilirken, Mevlüt Erdinç'e bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür edildi. Fenerbahçe açıklamasını, Mevlüt Erdinç'e futbol kariyerinin geri kalanında başarılar dileyerek bitirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz"

Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırdı.

FATİH KARAGÜMRÜK, MEVLÜT ERDİNÇ'İ TRANSFER ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ten açıklama yapıldı.

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük^'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te."