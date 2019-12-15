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  3. Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O oyuncu 6 - 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O oyuncu 6 - 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O oyuncu 6 - 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklama ile Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulubü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O oyuncu 6 - 8 hafta sahalardan uzak kalacak

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