Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O oyuncu 6 - 8 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe Spor Kulübü, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklama ile Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulubü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Etiketler : Miha Zajc
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