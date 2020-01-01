Fenerbahçe'den Simon Kjaer bombası

İtalyan basını, Fenerbahçe yönetiminin, Danimarkalı futbolcu için yeniden devreye girdiğini yazdı.

Fenerbahçe yönetimi, Sadık'ın sakatlanması ve Rami'nin beklenen performansı verememesi üzerine sezon sonuna kadar Simon Kjaer'i kiralamak istiyor.

Kjaer'in ise fazla forma şansı bulamadığı Atalanta'da mutsuz olduğu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla ligde 5 maça çıkan Kjaer, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta görev yaptı.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Kjaer'in sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti.

"KJAER İYİ OYUNCU FAKAT BENİ İKNA EDEMEDİ"

"Kjaer'in sakatlığı yok. Oynamamasının sebebi teknik bir karar. Kjaer farklı bir karaktere sahip futbolcu. İyi futbolcu ama beni ikna edemedi. Denedik olmadı."

"OYUN TARZIMIZA UYUM SAĞLAYAMADI, BU YÜZDEN KADRODA YOK"

Gasperini, "Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok." diye konuştu.