Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket! Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcular, Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket! Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verilecek

Fenerbahçe Futbol A Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcularımızın önderliğindeki “Anadolu’da YÜZ kızımız olacak, Cumhuriyet’in izinde, yarınlara güvenle bakan” projesi kapsamında 100 kız öğrenciye Cumhuriyet Bursu verilecek.

BAĞIŞ YAPILABİLECEK

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre projeye destek vermek isteyenler CUMHURİYET yazıp 4622’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca isteyenler şu yöntemler aracılığıyla da bağış yapabilir:

-https://fonzip.com/cydd/cumhuriyet-burs-fonu web sitesini ziyaret ederek tek seferlik ya da aylık düzenli bağışta bulunabilirsiniz.

-Alıcı kısmına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yazıp, TR31 0006 7010 0000 0040 6092 69 IBAN numarası ile açıklama kısmına ise ‘Cumhuriyet Burs Fonu’ yazarak Havale/EFT ile bağışta bulunabilirsiniz.

-SMS kampanyasına yurt içi tüm operatörlerden katılabilirsiniz. Bağış miktarı 10 TL, mesaj gönderim bedeli 2 SMS’tir.

Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket! Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verilecek

JESUS VE FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Futbol Takımı ve futbolcular tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Futbol Takımı olarak; ait olduğu toplumun en güçlü parçası, hassasiyetlerinin sahiplenicisi, ülkesinin değerlerine sıkı sıkıya bağlı Cumhuriyet’in Feneri olan Kulübümüzün; Cumhuriyet’in 100.yılı için duyduğu heyecanı, Ata’sının izinde attığı ve atacağı adımları, gururla sahipleniyoruz…

Fenerbahçe’nin, tarihten bugüne, 7’den 70’e milyonların kalbinde edindiği eşsiz yerde paye sahibi olan futbol takımı olarak bu konuda bizim de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket! Cumhuriyet'in 100.yılında 100 kız öğrenciye burs verilecek

Milyonlarca taraftarın sahadaki, sokaktaki ve hatta hayattaki sevincinin kaynağı olduğumuzu bilerek, sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken bu ülkenin sonsuza dek refah içinde, çağdaş, modern şartlarda yaşamasının yegâne sağlayıcısı olan Cumhuriyet için biz de bir adım atıyoruz.

Bu güzel ülkenin, bu fedakâr milletin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir asır önce Anadolu’da başlayan, Cumhuriyet’le taçlanan mücadelesine minnet, saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nde; “Anadolu’da Bir Kızımız Var” diyoruz,

kendi ayaklarının üstünde durmayı başaran, güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için Başöğretmen Atatürk’ün anısına, Anadolu’da 100 kız öğrencinin Cumhuriyet Bursu ile yanında olacağımızı gururla duyuruyoruz!

Cumhuriyetin 100. yılında, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan kız öğrencilerin yanında olarak bu konuda milyonlara örnek olmak istiyoruz.

Uzun yıllardır, ülke genelinde özellikle kadınlar, kız çocuklarına eğitim, burs, meslek edindirme adına katkıda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte atacağımız bu adımın, imkânı olan herkes için bir vesile olmasını umuyor ve diliyoruz.

Saygılarımızla.

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