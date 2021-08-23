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Son dakika! Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu'na dev tazminat davası!

Son dakika! Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunu ardından gerçekleşen süreçle ilgili maddi manevi kayıp yaşadığı ve bunun giderilmesinin ilk adımı olarak TFF'ye 250 milyon TLbedelinde bir tazminat davası açtığını duyurdu.

Son dakika! Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu'na dev tazminat davası!

Son dakika haberi... 2010-2011 sezonunun ardından şike yaptığı gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe, UEFA tarafından ceza almış ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması engellenmişti. Daha sonraki süreçte yeniden yargılama ile suçlardan beraat eden Fenerbahçe, o dönemde yaşadığı maddi manevi zararın giderilmesinin ilk adımı olarak TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası açtığını duyurdu.

Sarı lacivertli Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada:

"Fenerbahçe’nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir. Bu kumpası gerçekleştirenlerin, hak, hukuk ve adalet amacından uzak birer FETÖ üyesi oldukları; süreç boyunca tüm yargılamalar neticesinde alenen ortaya çıkmıştır.
 
Kumpasın başladığı 3 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının dik duruşu ile başlayan; Adalete Fener Yak kampanyası ile ortaya konan adalet arayışı neticesinde yapılan yeniden yargılamada tüm Fenerbahçeli yöneticilerin beraatlerine karar verilmiştir.
 
Ayrıca, Fenerbahçe’ye 3 Temmuz Kumpasını kuranlar yargılandıkları Kumpas Davası’nda ağır cezalara çarptırılmışlardır.Tüm bu gerçekler ve haksızlıklar gün yüzüne çıkmasına rağmen Fenerbahçe’nin 3 Temmuz Kumpası sebebiyle doğan maddi ve manevi zararları hiçbir şekilde tazmin edilmemiştir.
 
Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe’nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.
 
Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz’da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü’ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe’nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı’na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz." açıklamalarına yer verdi.

 

 

 

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