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Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler hakkında bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Lazio açıklaması!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir.

Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun  bilgisine sunarız".

 

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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