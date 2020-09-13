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Fenerbahçe Kulübü, Marcel Tisserand ile anlaşma yolunda!

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Marcel Tisserand ile anlaşma yolunda!

Fenerbahçe Kulübü, Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geleceğini twitter hesabından açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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