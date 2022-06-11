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Fenerbahçeli Alex De Souza'nın acı günü! Babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti. Sarı lacivertli kulüp tarafından Alex için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Fenerbahçeli Alex De Souza'nın acı günü! Babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti

Sarı lacivertli takımda 9 sezon forma giyen ve Türk futboluna damga vuran yabancı futbolcular arasında yer alan Alex De Souza, ölüm haberiyle sarsıldı. Şimdilerde Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğünü yapan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza yaşamını yitirdi.

Fenerbahçeli Alex De Souza'nın acı günü! Babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti

FENERBAHÇE:ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUYORUZ

Alex'in acı gününde Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yayımlanan baş sağlığı mesajında şunlar kaydedildi:

"Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz."

Fenerbahçeli Alex De Souza'nın acı günü! Babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti Fenerbahçeli Alex De Souza'nın acı günü! Babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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