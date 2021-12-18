Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse'dan müjde! Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dialara Mardine ile evlendi!
Tokyo Olimpiyatları'nd sevgilisi Dilara Mardine'ye yaptığı Kürtçe evlenme teklifiyle gündemi sallayan Max Kruse, dünyaevine girdi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse'dan güzel haber geldi. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Dilara Mardine ile dünyaevine girdi.
CANLI YAYINDA EVLENME TEKLİFİ
Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Suudi Arabistan'ı 3-2 yendikleri maçın ardından canlı yayında evlenme teklifi yapmıştı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Kruse formasını çıkararak, Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' tişörtüyle kız arkadaşına seslenmişti.
PAYLAŞIM GELDİ
Almanya'da hayatlarını birleştiren ikili, sosyal medyadan düğünle ilgili tek bir kare paylaştı.