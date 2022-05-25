Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım sitemi: "Onlar geçmişte giydikleri formaları hala çıkaramıyor"
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan Milli Takım sitemi: "Onlar geçmişte giydikleri formaları hala çıkaramıyor"
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosuna yer almayan Fenerbahçeli, Mert Hakan Yandaş, bu duruma tepki gösterdi. İsim vermeden Kuntz ve Hamit Altıntop'u eleştiren Hakan," Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar geçmişte giydikleri formaları hala çıkaramıyor" dedi.