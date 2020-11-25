Fenerbahçeli sporculardan kadına şiddete 'Tahammülümüz Yok' mesajı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde, Fenerbahçeli sporcuların destek mesajları sosyal medyada gündem oldu. #TahammülümüzYOK etiketiyle başlayan Tweet zinciri, birçok Fenerbahçe sporcusunun desteğini aldı. Futbol takımı teknik direktörü Erol Bulut, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, yüzücü Emre Sakçı, boksör Buse Naz Çakıroğlu ve basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun da yer aldığı isimler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde destek mesajlarını paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadına şiddete #TahammülümüzYOK! pic.twitter.com/kDNfV126Z8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 25, 2020

Tek tek paylaşılan tweetler, birleştirildiğine şu mesajı ortaya çıkardı:

"Tahammülümüz yok. Hiçbir kadının haksızlığa uğramasına, şiddetle karşı karşıya bırakılmasına, kalıplara sığdırılmaya çalışılmasına, onunla yaşamaya mecbur edilmesine, yaşama hakkının elinden alınmasına tahammülümüz yok. Yaşanabilir bir dünya, umut edilebilir yarınlar, inanılası bir gelecek için, her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyacımız var. 'Bugün, şimdi, hemen, yarın çok geç olmadan, kadınlara yönelik her tür şiddete hayır.' diyoruz. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesine dahi tahammül etmiyoruz. Bugünden geleceğe iz bırakmak, emanet aldığımız değerleri yarınlara taşımak, geleceğimizi eşitlikle resmetmek için, kadın haklarına, insan hayatına saygı duyan bireyler yetiştirmek için, sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor, üstünü kapatmıyoruz. Kadına şiddete tahammülümüz yok."