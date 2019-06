Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten İspanyol forvet oyuncu Roberto Soldado,ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Soldado'nun veda mesajı:

Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum, ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım.Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan. Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak. Başta Başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişinin tam da olması gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta, kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşıladığınız, en iyisini yapabilmem için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum, gözümüzde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. İki mükemmel yıl süren bir yolculuk oldu. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiçbir şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hakettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!

ROBERTO SOLDADO KİMDİR?

Tam adı Roberto Soldado Rillo olan futbolcu, 27 Mayıs 1985 tarihinde İspanya'nın Valencia kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Madrid'in alt yapısında başlayan Soldado, bir süre Madrid ekibinin alt takımı olan Castilla'da forma giydi. Buradaki performansıyla dikkatleri çeken golcü futbolcu 2005'te Real Madrid A takımında zaman zaman forma şansı bulsa da kalıcı olamadı ve gelişmesi için Osasuna'ya kiralandı.

Osasuna'da iyi bir form sergileyen Soldado, bu forma altında 41 maça çıkarken 12 gol kaydetti. Burada performansıyla beğeni toplayan Soldado, sezon sonunda pek çok takımdan teklif aldı. O dönem Getafe, Soldado için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı başardı.

Getafe'de 2 sezon forma giyen Soldado'nun yükselişi burada da devam etti ve 66 maçta 33 gol kaydeden oyuncuya bu kez La Liga'nın dev kulüplerinden Valencia talip oldu.

Valencia'nın 10 milyon Euro bedelle transfer ettiği Soldado'dan beklentileri büyüktü ancak İspanyol golcü bu beklentileri fazlasıyla karşıladı ve 3 sezon formasını giydiği Valencia'da 141 maçta görev alırken, 82 gol 15 asist üreterek takımın başarılarında önemli pay sahibi oldu.

2013 yazında transfer döneminin başlamasıyla Roberto Soldado'nun adı Avrupa futbolunun devleriyle anılmaya başladı. Valencia'nın istediği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılayan takım Tottenham oldu ve Soldado, Ada'nın yolunu tuttu.

Londra'da beklentilerin büyük olduğu Soldado bu dönemde beklentileri karşılayamadı. 76 maçta şans bulan oyuncu 16 gol, 11 asist yaptı ancak Tottenham'ın beklentisi bundan oldukça fazlaydı. Bunun üzerine Soldado gözden çıkarıldı ve 2015 yazında İspanya'nın önemli kulüplerinden Villareal'e 16 milyon Euro bonservis karşılığında imzayı attı.

Villareal'de işler yolunda gidecekken Soldado'nun peşini sakatlıklar bırakmadı. Golcü futbolcu 55 kez sırtına geçirdiği Villareal formasıyla 12 gol atarken, 19 asistle takımının skor üretmesine yardımcı oldu.

Roberto Soldado, özellikle Valencia'da forma giydiği dönemde performansıyla zirve yaparken, İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda kendine yer buldu. Alt yaş kategorilerinden itibaren ülkesinin milli takımı için mücadele eden Soldado, 12 kez İspanya A Milli Futbol Takımı formasını giyerken 7 gol attı.

Alt yaş kategorilerindeyse (U21, U19, U18, U17) toplamda 47 kez forma giyerken, 27 gol atmayı başardı.