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  4. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Adana'ya hareket ediyor. Sarı lacivertliler kamp kadrosu da belli oldu. Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe, ligde sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan sarı lacivertli ekipte maçın kamp kadrosu belli oldu. Kanarya, Adana'ya 9 eksikle gidecek.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun isimleri yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

9  KİŞİ KADRODA YOK

Mert Hakan Yandaş
Steven Caulker
Zanka
Nabil Dirar
Mauricio Lemos
Min Jae Kim
Dimitris Pelkas
Burak Kapacak
Çağtay Kurukalıp
Enner Valencia isimleri Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş'ın ayağında kısmi yırtık olduğu açıklaması yapıldı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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