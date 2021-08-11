Fenerbahçe'nin yıldızları kaldırıldı! TFF'ye yapılan başvuru kabul edildi

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Beşiktaş örneğini göstererek 1959 sezonundan önceki şampiyonluklarının da sayılmasını ve buna göre yıldızlarının armasına eklenmesini talep etmişti. Bu talebi karşılık görmeyen Fenerbahçe armasında logo kullanmayı reddederek bunu TFF'ye iletti. Sarı lacivertli kulüp gelen yanıtı da resmi internet sitesinden paylaştı.

Sarı lacivertli kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, 9 Ağustos 2021 tarihinde, 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe Futbol A.Ş. arması görsellerinde Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı’nın “Şampiyonluk Yıldızları” başlıklı 16. maddesi kapsamında kulübümüze tanınan “yıldız takma” hakkımızı kullanmayacağımızı, bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililerce kulübümüzün armasının kullanıldığı her türlü kayıt, görsel, belge ve sair mecrada armanın üzerinde yer alan yıldızların kullanılmaması talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir."

Bu açıklamasına TFF tarafından gelen cevabı da ekleyen Fenerbahçe "İlgili talebimize istinaden Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen yanıt aşağıda tüm camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır." dedi.

TFF TARAFINDAN VERİLEN YANIT

"İLGİ: 09.08.2021 tarih ve 407 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Sportif Ekipman Talimatı’nın 16.maddesi hükmü gereği logonuzun üzerinde yıldız takma hakkınızı kullanmayacağınızı belirtmektesiniz.



Anılan talimat maddesi;

“En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler”

Hükmünü içermektedir.



Yukarıda belirtilen düzenleme ve talebiniz doğrultusunda; Federasyon kayıtlarımızdaki logonuz, ilgi yazınız ekinde Federasyonumuza gönderilen aşağıdaki logo ile değiştirilmiştir."

