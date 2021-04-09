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Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Can Bartu kabri başında anıldı

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsane isim Can Bartu mezarı başında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine aile ve sevenleri katıldı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Can Bartu kabri başında anıldı

Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı sarı-lacivertliler ile özdeşleşmiş efsane futbolcu Can Bartu, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bugün bir anma töreni gerçekleştirildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Bartu ailesinin yanı sıra; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve sevenleri katıldı. Merhumun ruhuna okunan duaların ardından anma töreni sona erdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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