Fenerbahçe'nin endişeli bekleyişi... Luiz Gustavo'nun derbiye yetişmesi zor gözüküyor!

Süper Lig'de 23'üncü hafta oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sona ermiş ve zirvedeki yerini korumuştu. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde 3 puan alarak yoluna moralli devam eden Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo'nun sakatlığı maçın önüne geçmişti.

Maçın ilk yarısının sonunda Boupendza ile yaşadığı bir pozisyonun ardından ikinci yarıda oyundan alınan Gustavo'nun dizinde darbeye bağlı ödem meydana geldiği açıklanmıştı.

Sabah Spor'un haberine göre, sakatlığın ciddi olabileceği ve Gustavo'nun derbiye ne kadar yetiştirilmeye çalışılsa da sahada olamayacağı söyleniyor. Brezilyalı orta sahanın derbide oynamak için birçok fedakarlığı yapmaya hazır olduğu bilinse de derbide oynaması mucize olarak nitelendirildi.

Luiz Gustavo'ya bugün gün içerisinde yeni bir kontrol yapılacak ve oyuncunun sakatlık durumunun gidişi daha net şekilde ortaya konulacak.

SOSA İHTİMALİ

Luiz Gustavo'nun derbide forma giyememesi halinde Erol Bulut 6 numara pozisyonunu tecrübeli orta saha Jose Sosa'ya emanet etmek istiyor. Arjantinli yıldız zehirlenme şüphesiyle Hatay'a götürülmedi ancak dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sosa'nın cumartesi günkü zorlu mücadelede forma giymesine engel bir durumun bulunmadığı bildirildi.