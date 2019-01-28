Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen 7 yıl sonra Kadıköy'de

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe bu akşam Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı Kanarya'nın eski başkanı Ali Şen de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda izleyecek.

Yeni Malatyaspor maçını izleyecek olan Şen, "Yedi yıldır statta maç izlemiyordum. Ancak Fenerbahçe kritik bir dönemeçten geçiyor. Tüm Fenerbahçeliler'in takımına sahip çıkıp, destek olması, tribünleri doldurması gerekiyor. Fenerbahçe için kapıcılık bile yaparım diyenlere sesleniyorum. Kapıcılık yapmasınlar gelsinler takımlarına sahip çıksınlar. Fenerbahçe hiç de kendisine yakışmayacak bir konumda. Yeni Malatyaspor maçını bir final olarak görüyorum. Takımın ayağa kalkması için kazanması şart. O yüzden tüm Fenerbahçeliler'i akşam stada bekiyorum" ifadelerini kullandı.