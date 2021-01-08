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  3. Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis'in tercihi Genoa'dan yana oldu

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis'in tercihi Genoa'dan yana oldu

Ara transfer döneminde savunmasına katkı yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bir numaralı hedeflerinden Sokratis, İtalya'ya gitmeyi tercih etti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis'in tercihi Genoa'dan yana oldu

Süper Lig'de sezon başında yapılan 18 transferle yepyeni bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, bir yandan Mesut Özil transferini bitirmeye çalışırken bir yandan da savunmaya takviye yapmak istiyor. Stoper adaylarından en başta yer alan Arsenal'in Yunan savunmacısı Sokratis ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, transferde ilerleme kaydedemedi. 

Sky İtalia'nın haberine göre; Yunan oyuncu kendisini isteyen Fenerbahçe ve Genoa arasında tercihini eski takımından yana kullandı. Bunun üzerine Fenerbahçe'de savunma oyuncusu için rota, farklı adaylara çevrildi. 

32 yaşındaki savunma oyuncusu 2018 yılında 16 milyon euroya transfer olduğu Arsenal'de 69 maçta forma giydi. 

Sokratis Papastathopoulos, 2008'de AEK'den Genoa'ya 3.8 milyon euro bedelle gitmiş ardından 2 sezon sonra Milan'a transfer olmuştu. 

Ardından tekrar Genoa'ya dönen Yunan stoper, 2012 yılında ise Werder Bremen'in yolunu tutmuştu.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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