Etkinlikler ne zaman başlayacak? Bakan Ersoy cevapladı!Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan Toköz, Avrupa'yı istiyor!Bursaspor Antalyaspor CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYINJandarma Genel Komutanlığı uzman memur maaşları? Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur maaşları ne kadar?JGK memur, personel alımı başvuru formu | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları neler?Survivor 2021 eleme adayları kimler? Adaya kim veda etti? Kim elendi?Tendürek Dağı nerede? Tendürek Dağı hangi ilde?Belhanda'ya 'bedevi' diyen Galatasaray Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu istifa etti!Adı Yılmaz Erdoğan ile anılan spiker Damla Uğurtürk aşk dedikodularını yalanladı!Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan Toköz, Avrupa'yı istiyor!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan Toköz, Avrupa'yı istiyor!

Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren ilgilendiği bilinen Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, tercihini Avrupa'dan yana kullanacak.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan Toköz, Avrupa'yı istiyor!

Süper Lig'de bu sezona yaptığı transferlerle damga vuran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz ile de ilgileniyordu. Sarı-lacivertlilerin oyuncu ile sezon sonu için anlaştığı konuşulurken spor basınında yeni bir iddia yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'den herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayarak sezon sonunda Avrupa'nın yolunu tutmayı tercih edecek. 

Beşiktaş'ın kendisine sunduğu yeni sözleşme şartları kabul etmeyen Toköz, siyah-beyazlı yönetimin son teklifini bekleyecek. Yine anlaşma sağlanamaması halinde sezon sonunda takımdan ayrılmayı seçecek. 

Dorukhan, son 1 ayda formasında da uzak kaldı. Sezonun ilk periyodunda sürekli görev alan 24 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın 4'ünde şans buldu.

Dorukhan ceza ve sakatlık problemi yaşamamasına rağmen, Siyah Beyazlılar'ın son 6 lig karşılaşmasında sadece 63 dakika forma giydi.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT