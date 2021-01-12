Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan Toköz, Avrupa'yı istiyor!

Süper Lig'de bu sezona yaptığı transferlerle damga vuran Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz ile de ilgileniyordu. Sarı-lacivertlilerin oyuncu ile sezon sonu için anlaştığı konuşulurken spor basınında yeni bir iddia yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'den herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayarak sezon sonunda Avrupa'nın yolunu tutmayı tercih edecek.

Beşiktaş'ın kendisine sunduğu yeni sözleşme şartları kabul etmeyen Toköz, siyah-beyazlı yönetimin son teklifini bekleyecek. Yine anlaşma sağlanamaması halinde sezon sonunda takımdan ayrılmayı seçecek.

Dorukhan, son 1 ayda formasında da uzak kaldı. Sezonun ilk periyodunda sürekli görev alan 24 yaşındaki oyuncu, son 6 maçın 4'ünde şans buldu.

Dorukhan ceza ve sakatlık problemi yaşamamasına rağmen, Siyah Beyazlılar'ın son 6 lig karşılaşmasında sadece 63 dakika forma giydi.