Fenerbahçe'nin istediği Mostafa Mohamed için Galatasaray devrede

Sezon öncesi transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan genç golcü Mostafa Mohamed, şu sıralarda Galatasaray'a öneriliyor. Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen Mohamed, Ocak ayı transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekibe önerildi. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği bilinen golcünün teknik ve hızlı bir forvet oyuncusu olduğu biliniyor.

Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

FATİH TERİM NE DERSE O

Yıldız golcü için Fatih Terim'in kararını bekleyecek olan yönetim, tecrübeli hocanın onay vermesi halinde görüşmelere başlayacak. Galatasaray'da devre arasında yolların ayrılması beklenen isimlerden Falcao'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte bir forvet transferi ihtiyacı olduğu görülüyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kendisini istemesiyle ilgili konuşan Mohamed, France Football’a şu demeci vermişti:

“Fenerbahçe’nin beni istediği doğru. Çok büyük bir kulüp. Yakında 23 yaşında olacağım. Kariyerimde öne doğru bir adım atıp artık Avrupa’da oynamalıyım. Mısır’dan ayrılmak istiyorum”

Zamalek Başkanı Mortada Mansour’un iki ülke arasındaki siyasi problemleri gerekçe göstererek bu transfere sıcak bakmaması hakkında da konuşan Mısırlı golcü, “Ben profesyonel futbolcuyum. Benim bunlarla ilgim yok. Siyaset benim işim değil. Daha önce Trezeguet ve Elneny’nin yaptığı gibi Türkiye’de oynamak istiyorum. Orada harika bir lig var.” diye konuşmuştu.