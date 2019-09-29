Fenerbahçe'nin itirazı sonrası karar verildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sarı Lacivertlilerin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ve Ankaragücü'nün 2-1 yenildiği Fenerbahçe maçına yaptığı 'kural hatası' itirazlarını reddetti.

Merkez Hakem Kurulu'ndan görüş alan Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası değil, hakem hatası olduğu kanaatine vardı.

TFF, konuyla ilgili açıklamayı 1-2 gün içerisinde duyuracak..

NE YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe, Alanya maçında 2 pozisyon için kural hatası itirazında bulundu. 45+2'de Alanyalı Fernandes, tacı yanlış yerden kullandı. Atışı tekrarlatan hakemin, tacı F.Bahçe'ye vermesi gerekiyordu ancak yine ev sahibi kullandı.

Sarı lacivertliler ayrıca, 47. dakikada Altay Bayındır tarafından kullanılan aut atışı sırasında Alanyalı Cisse'nin ceza sahası içinden kalarak avantaj sağladığını ileri sürmüştü. Ankaragücü ise Fenerbahçe maçının 20. dakikasında yedikleri golden önce hakemin aut yerine korner kararı verdiği iddiasıyla TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunmuştu..