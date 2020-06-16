Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 2-1'in rövanşında finale çıkmak için karşılaşacak. Feerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak
Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan Fenerbahçe, kendi evinde adını finale yazdırıp kupa hasretini son vermek istiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz Türüç, Rodrigues, Muriqi.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
HANGİ TAKIM, NASIL TUR ATLAR?
Bordo Maviliker, eşleşmenin ilk ayağında kendi sahasında 2-1 kazandı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayacak. Bordo Mavili ekip ise beraberlik ve galibiyet sonucunda ismini finale yazdıracak.
Maçta 2-1 Fenerbahçe galip gelir ise uzatma bölümleri oynanacak.
Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahce ile Trabzonspor bu akşam karşılaşacak.
Maç, Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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