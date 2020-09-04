Fenerbahçe'nin yeni Başkan Vekili Erol Bilecik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam ederken kulübün resmi hesaplarından yapılan duyuru taraftarlarda merak uyandırdı. Kulübün yeni Başkan Vekili olduğu belirtilen Erol Bilecik, taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kulübün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Erol Bilecik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

EROL BİLECİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1962 yılında Antakya’da doğan Erol Bilecik, 57 yaşında. Liseye kadar olan eğitimini Antakya'da tamamlayan Erol Bilecik, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bilecik, böylelikle Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasına girmeyi başardı.

1989 yılında İndeks Bilgisayar A.Ş.’yi kuran Erol Bilecik, firmanın genel müdürlük görevini de üstlendi. Türkiye genelinde bilgisayar firmalarına, ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerinin tedarik merkezi olma amacıyla faaliyet gösteren İndeks Bilgisayar A.Ş. 200’den fazla dünya markasının ürünlerini 8.000’den fazla iş ortağı kanalıyla Türkiye’deki bireysel ve kurumsal tüketicilerle buluşturuyor.

Erol Bilecik, aynı zamanda Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor.

EROL BİLECİK NERELİ?

1962 yılında Antakya'da doğan Erol Bilecik, Antakyalı. 26 Kasım 1962 tarihinde barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Hatay/Antakya'da doğan Erol Bilecik, yaşamının ilk 17-18 yıllık öyküsünün tamamını burada geçirdi. Ev hanımı bir anne ve mobilyacılıkla uğraşan esnaf bir babanın en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Bilecik’in kendisinden beş yaş büyük bir ağabeyi ve yedi yaş büyük bir ablası var.