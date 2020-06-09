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  3. Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar oldu

Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar oldu

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır."

Tahir Karapınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Tahir Karapınar kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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