Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'ya koronavirüs şoku!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, koronavirüs şoku ile sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlar ile transfer ettiği ve beklentilerin yüksek olduğu Arjantinli yıldızın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe, bugün gün içinde resmi internet sitesinden bir oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif olduğunu bildirmişti.

Oyuncunun kim olduğu merak edilirken, bazı taraftarlar arasında Jose Sosa'nın olduğu söylentisi ortaya çıkmıştı. Söylentileri doğrulayan isim ise Jose Sosa'nın eşi oldu. Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Instagram hesabından Sosa'nın koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantinada kalacağını açıkladı.

Sosa ise karantinada olduğunu bu fotoğraf ile gösterdi:

Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu geçtiğimiz günlerde bonservis bedeli olmadan 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Sosa'nın transferi açıklanmadan önce istenmeyen bir şekilde basına sızdırılmıştı. Yıldız oyuncu henüz Fenerbahçe'nin Topuk Yaylasındaki kampına da katılmadı.

JOSE SOSA KİMDİR?

Jose Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Arjantin'in Carcanara'da dünyaya geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Estudiantes için oynadı .24 Şubat 2007'de Estudiantes ve Bayern Münih arasında Sosa'nın açıklanmayan bir ücret karşılığında Bayern Münih'e transfer edileceği bir anlaşma açıklandı. 29 Ekim 2009'da Bayern Münih, Arjantinli orta saha oyuncusunun, 2009 Dünya Kulüpler Şampiyonası finallerine kaydolmamış olmasına rağmen, sezonun geri kalanında eski kulübü Estudiantes'e ödünç verileceğini açıkladı.

Tecribeli oyuncu, 30 Ağustos 2010'da Sosa, İtalyan tarafına Napoli ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. 26 Temmuz 2011'de Jose Sosa'nın Ukraynalı Metalist Kharkiv takımına geçti. 1 Ocak 2014 tarihinde, altı aylık kredi ile Atlético Madrid'e katılacağı açıklandı . İspanyollar ile İspanya Liga'yı kazandı ve 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Real Madrid'e karşı oynadı.

31 Ağustos 2014 tarihinde Metalist Kharkiv'den kiralık olarak Beşiktaş ile anlaşma imzaladı. 2015-16 sezonunda , Sosa 12 asistle görev yaptı.

17 Ağustos 2016'da Sosa , iki yıllık bir anlaşma imzalayarak İtalyan kulübü AC Milan'la anlaştı. Milan formasıyla ilk maçına 27 Ağustos 2016'da, eski kulübü Napoli'ye karşı deplasmanda 4-2 mağlup olduğu 80. dakikada yedek kulübesinden çıktı .8 Eylül 2017'de Sosa Türkiye'ye geri döndü ve Süper Lig kulübü Trabzonspor'la kiralık olarak anlaştı.

22 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.