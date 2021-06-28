Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'dan kötü haber: Brezilya ile Ekvador maçında sakatlandı
Kupa Amerika B grubunda Brezilya ile Ekvador karşı karşıya geldi. 53. dakikada Enner Valencia'nın asist yaptığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe'li yıldız oyuncu Enner Valencia sakatlandı. Yıldız oyuncu 81. dakikada olarak oyundan çıkarılmak zorunda kaldı.
Sarı lacivertli ekibin yıldız ismi Enner Valencia Kupa Amerika B grubunda karşı karşıya gelen Brezilya-Ekvador karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 53. dakikada Enner Valencia'nın yaptığı asist ile golü atan Angel Mena Ekvador takımını 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşayan Ekvador kaptanı Valencia oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Maçı yarıda bırakarak çıkmak zorunda kalsa da bir asist yapan ve iyi bir oyun ortaya koyan Valencia maçın oyuncusu seçildi. Öte yandan bu maçla birlikte puanını 10'a yükselten Brezilya lider olarak gruptan çıktı. Ekvador da adını üst tura yazdırdı.