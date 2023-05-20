Fenerbahçe'nin yıldızına Trabzonspor kancası, ilk görüşme olumlu

Fenerbahçe'nin sezon başında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiraladağı Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'ın Trabzonspor'a gideceği iddia edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pelkas'ı kadroda düşünmeyen Fenerbahçe, yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmayacak. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor'un Yunan yıldız oyuncuları Bakasetas ve Siopis, Pelkas'ı Başkan Ertuğrul Doğan ile tanıştırdı.

Görüşmelerde Başkan Doğan oyuncunun Fenerbahçe'yle tam bağı kopmadığı için teklif yapmayı doğru bulmadı.

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PELKAS, ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDAN ETKİLENDİ

Dimitrios Pelkas görüşmelerde Başkan Doğan'a şampiyonluk kutlamalarını izlediğini ve çok etkilendiğini ifade etti. İkili arasındaki samimi sohbet transfer için Bakasetas ve Siopis'i de umutlandırdı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pelkas'ın Trabzonspor'a gelmesi bekleniyor. Oyuncu ile görüşmeler devam edecek. 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3.2 milyon Euro.