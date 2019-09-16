Alanyaspor - Fenerbahçe maç sonucu

Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor kendi evinde fenerbahçe'yi ağırladı. Erol Bulut yönetiminde sezona muhteşem bir başlangıç yapan Alanyaspor bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmıştı. Alanyaspor yakaladığı bu çıkışı, Fenerbahçe karşısında da sürdürüp liderliğini korumanın savaşını vermeyi isterken Fenerbahçe deplasmanda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor'u yenerek zirveye yükselmeyi planlıyordu. Maç Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelede 10 dakika geride kalırken her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Fenerbahçe topa hakim olan taraf olarak dikkat çekti.

Karşılaşmanın şu ana kadar tek tehlikeli atağı 15. dakikada geldi. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direğe hareketlenen Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

Maçta dakikalar 22'yi gösterdiğinde ev sahibi ekip Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam, Garry Rodrigues'i sol kanatta hızlı atağa kalkacakken, faulle durdurunca maçın ilk sarı kartı tecrübeli futbolcuya çıktı.

Faul atışı kullanılmak üzereyken, Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca sakatlık geçirdi ve kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerin tedavisi sonrası Efecan sedye ile kenara alındı. 200. maçına çıkan futbolcunun yerine Djalma oyuna girdi.

24. dakikada Ev sahibi ekip Fenerbahçe ceza sahasında Fernandes ile tehlike yarattı. Rakip savunma arasında sıkışan Şilili futbolcu yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Mücadelenin 39. dakikasında Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Rordigues ceza sahası içerisinde topla buluştu, topu hızlıca Kruse’ye aktardı, Kruse klas bir hareketle topu Tolga’nın önüne bıraktı, Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen isim oldu.

Maçın 42. dakikasında Alanyaspor Fernandes ile beraberliğe yaklaştı ancak kaleci Altay çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

45+3. dakikada Papiss Cisse'nin attığı gol ile Alanyaspor beraberlik golünü yakaladı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve her iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısı golle başladı. 46. dakikada golcü futbolcu Cisse, Jailson'un hatasını affetmedi ve skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe savunmasının büyük bir hata geldi. Ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderen golü kaydetti.

49. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Vedat Muriç sol ayağıyla uzak köşeye kesme bir vuruş denedi ancak top yandan dışarı gitti.

Maçta dakikalar 56'yı gösterdiğinde sol kanattan son çizgiye inen Rodrigues topu rakibinden kurtarıp içeri çevirdi ancak Alanyaspor savunması kale sahasında topu uzaklaştırdı.

Mücadelenin 62. dakikasında Fenerbahçe savunması bir kez daha hata yapıyor ve Junior Fernandes skoru 3-1'e getirdi.

63. dakikada Fenerbahçe'de korner kullandı. Zanka kafayla topu indirdi, Garry Rodrigeus vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak önce kaleciye sonra direğe çarptı. Boşta kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Mücadelenin 66. dakikasında Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Djalma Campos'a müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliklerini 68. dakikada gerçekleştirdi. Zanka ve Deniz Türüç kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu ve Alper Potuk oyuna girdi.

Alanyaspor da oyuncu değişikliği yaptı. Üçüncü golün sahibi Junior Fernandes oyundan alınırken yerine Yacine Bammou girdi.

77. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç uzaktan şansını deneyen isim oldu. Muriç ceza sahası dışından kaleyi düşündü ama soluna iyi uzanan kaleci Marafona topu çelmeyi başardı.

79. dakikada ev sahibi Alanyaspor son oyuncu değişikliğini kullandı. Ceyhun Gülselam yerine oyuna giren isim Salih Uçan oldu.

Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini 84. dakikada kullandı. Garry Rodrigues yerine oyuna giren isim Mevlüt Erdinç oldu.

85. dakikada Fenerbahçe'de Alper Potuk rakip ceza sahasında Wellinton'un müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya korner kullanılmasını istedi.

Ligin iki yenilgisiz takımın Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadalesinde ilk gol konuk takım Fenerbahçe'den gel. Sarı lacivertliler 39. dakikada Tolga Ciğerci ile maçta 1-0 öne geçti. 45+3'te Cisse skoru 1-1'e getirdi.

Alanyaspor ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Cisse bir kez daha sahneye çıktı ve takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. 62. dakikada Alanya'da bu kez Junior Fernandes sahne aldı ve skoru 3-1'e getirerek maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye çıkararak liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de geçen sezon devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, eski stadına çıktı.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında 6 ay formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'a bu kez konuk olarak gelen Ozan, eski dostları ve tanıdıklarıyla hasret giderdi.Ozan Tufan, geçen sezon bu statta Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta Akdeniz ekibinin formasını giyiyordu. Öte yandan Ozan Tufan karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.

UÇAN, HASRET GİDERDİ

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi Salih Uçan karşıladı. Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe'deki tanıdıklarıyla hasret gideren Salih, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan yıldız orta saha, 2012-18 yılları arasında Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuydu.

LUİZ GUSTAVO SAHADA

Yeni transferlerden Luiz Gustavo, Süper Lig kariyerindeki ilk maçına Aytemiz Alanyaspor deplasmanında çıktı.

Brezilyalı orta saha ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında da süre alan tecrübeli futbolcu, lig karşılaşmasıyla da sahaya çıktı.

Öte yandan, bir diğer yeni transfer Adil Rami de ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK HEYETTE YER ALDIĞI İLK MAÇI

Sarı-lacivertli takımda futbolculuk yaşantısını sonlandırıp, teknik heyete geçen Volkan Demirel, takımla beraber ilk maçına geldi.

Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı. Henüz gerekli belge ve diploması olmayan Volkan Demirel, bu nedenle tribünde oturarak maçı takip etti.

ALANYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligde son oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de değişiklik yapmadı. Milli maç arasında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nsakala iyileşerek takımdaki yerini aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Bahçeşehir Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Maçın başlamasına bir saat kala sarı-lacivertli tribünde boş yer kalmadı. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor taraftarları da takımlarına destek olarak dikkat çekti, tribünde, 'Lidere saygı duy' bayrağı açıldı.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden Başkan Koç ve yöneticiler, Alanya'da da tribünde yer aldı.

EFECAN'A ÖZEL BİR PLAKET VERİLDİ

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Efecan Karacan'a özel bir plaket verildi. Akdeniz ekibinde 200. maçına çıkan tecrübeli futbolcuya başkan Hasan Çavuşoğlu, bir plaket sundu ve teşekkür etti. Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği Efecan'a uzun süre alkışlandı.

VEDAT MURİÇ'TEN İSTİKLAL MARŞI

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'na katıldı. Muriç, Türk oyuncularla beraber İstiklal Marşı'nı okudu. Yıldız forvetin bu anlamlı hareketi gözlerden kaçmadı.