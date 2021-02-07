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  3. Fenerbahçe'ye bir darbe de Luiz Gustavo'dan: 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak!

Fenerbahçe'ye bir darbe de Luiz Gustavo'dan: 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak!

Galatasaray maçı öncesinde geçirdiği sakatlık sebebiyle derbide yer almayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Brezilyalı Luiz Gustavo'nun iki hafta daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Fenerbahçe'ye bir darbe de Luiz Gustavo'dan: 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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