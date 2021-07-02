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  4. Fenerbahçe'ye bir ret daha! Abel Ferreira da olmadı

Fenerbahçe'ye bir ret daha! Abel Ferreira da olmadı

Gündemden teknik direktör belirsizliğini bir türü düşüremeyen Fenerbahçe'de bir gelişme daha yaşandı. Görüşme yapılan ve anlaşılamayan teknik direktörler kervanına Abel Ferreira da katıldı. Palmeiras'ın 42 yaşındaki Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira'ya 2 senelik teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye bir ret daha! Abel Ferreira da olmadı

Yeni hoca araştırmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Daha önce birçok hoca ile görüştüğü ve anlaşma sağlayamadığı belirtilen sarı lacivertlilerin anlaşamadığı yeni bir isim ortaya çıktı. Palmeiras'ın 42 yaşındaki hocasına teklif götüren Fenerbahçe olumlu yanıt alamadı. 

Fenerbahçe'ye bir red daha! Abel Ferreira da olmadı

YENİ HOCAYA YÜKSEK BÜTÇE AYRILDI

Sarı lacivertli ekip anlaşacağı yeni isim için büyük bir bütçe ayırdı. Kaliteli hoca ile anlaşarak işini şansa bırakmak istemeyen yönetim yüksek maaş ödemeye de hazır. Brezilya basınından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Abel Ferreira'ya senelik 3 milyon eurodan 2 yıllık gibi dev bir teklifle gitti. Anca Portekizli çalıştırıcı bu teklifi kabul etmedi.

Fenerbahçe'ye bir red daha! Abel Ferreira da olmadı

 

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