Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü forvet: Mario Mandzukic geliyor!

Bu sezon adeta kabuk değiştiren Fenerbahçe, 12 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı. Ancak hala transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Geçen sezonun flaş isimlerinden Vedat Muriqi'nin de Lazio'ya rekor bir bonservis bedeli ile satılmasının ardından forvet bölgesinde eksiklik yaşan Fenerbahçe, yeni bir santrfor için kollarını sıvadı.

MARIO MANDZUKİC GELİYOR

Fanatik'in haberine göre, Hırvat santrfor Mario Mandzukic transferinde sona gelindi. Fenerbahçeli yöneticiler, oyuncunun sözleşme detaylarında son ayrıntıları görüşüyor. Yine Fanatik'e göre, her konuda anlaşmaya varılan oyuncunun kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019-2020 yılında Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen Mario Mandzukic 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

Hırvat milli oyuncu daha önce kariyerinde Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb formaları giymişti.

Mandzukic, kariyerinde 497 maça çıktı. 497 maçta 197 gole imza atan Hırvat golcü, 84'de asist yaptı.