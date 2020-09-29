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Fenerbahçe'ye dünyanın en hızlı futbolcusu: Bruno Henrique

Bu sezon transferin yıldız takımı olan Fenerbahçe, transferde son bir haftaya girilmişken son takviyelerini yapıyor. Sarı lacivertliler, dünyanın en hızlı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Bruno Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye dünyanın en hızlı futbolcusu: Bruno Henrique

Geçtiğimiz yıllardaki başarısızlıkların ardından bu sezon kadrosunda ve teknik ekibinde büyük değişikliklere giden Fenerbahçe, şu ana kadar yeni Teknik Direktörü Erol Bulut ile birlikte 14 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu transferlerin birçoğunu bedelsiz olarak gerçekleştiren sarı-lacivertliler, adeta transfer döneminin şampiyonu oldu. Ancak hala kadrosunda eksiklikler olduğu vurgulanan Fenerbahçe'de, 'dünyanın en hızlı futbolcusu' olarak görülen Bruno Henrique ismi, anılmaya başlandı. 

Fenerbahçe'ye dünyanın en hızlı futbolcusu: Bruno Henrique

SAATTE 38 KİLOMETRE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferin ilk dönemlerinde “Hızlı bir kanat oyuncusu alacağız.” demişti. Bu sözü yerine getirmek isteyen yönetim, saatte 38 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı futbolcusu olarak görülen Bruno Henrique ile görüşmeler başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Flamengo'da forma giyen Henrique ile yakın temas halinde olan sarı lacivertliler, transferde sona yaklaştı. 

29 yaşındaki kanat, geçen sezon Brezilya Ligi’nde 33 maçta 21 gol, 3 asist kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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