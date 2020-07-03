Fenerbahçe'ye sürpriz Brezilya'lı!

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtilen Brezilya'lı orta saha oyuncusu Jadsom ile ilgili Cruzerio Kulüp Başkanı konuştu.

Cruzeiro başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu şekilde söylentiler var ancak bize gelen bir resmi teklif henüz yok. Cruzeiro, gelecek vadeden isimlerle beraber ve onları transfer panceresine sokan bir kulüp. Menajerler gayri resmi olarak görüşmeler yapıyor olabilir ancak bize henüz bir resmi teklif gelmedi." dedi.

Oyun tarzı Emre Belözoğlu'na benzetilen Jadsom, bu sezon sadece 1 kez Cruzerio forması giyebildi.