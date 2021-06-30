Fenerebahçe'de ayrılık! Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren ABD'li oyuncu Jarell Eddie takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki hücum oyuncusunun ayrılışı Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jarell Eddie ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE BEKO'NUN TRANSFER KARNESİ

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediğini bulamayan Fenerbahçe Beko bu sezon kuracağı kadro ile hem ligde hem de Avrupa'da başarı sağlamak istiyor. Bu kapsamda yaptığı sarı lacivertli ekibin yaptığı transferleri derledik.

Gelen oyuncular: Dyshawn Pierre (Sassari), Edgaras Ulanovas (Zalgiris Kaunas), Johnny Hamilton (Darüşşafaka Tekfen), Danilo Barthel (FC Bayern Munich), Lorenzo Brown (Kızıl Yıldız), Jarell Eddie (UCAM Murcia), Kenan Sipahi (Real Betis)

Giden oyuncular: Derrick Williams (Valencia), Nikola Kalinic (Valencia), Joffrey Lauvergne (Zalgiris Kaunas), James Nunnally (serbest), Malcolm Thomas (Bayern Munich), Egehan Arna (Beşiktaş), Gigi Datome (Olimpia Milano), Kostas Sloukas (Olympiakos), Efe Ergi Tırpancı (Ormanspor), Ekrem Sancaklı (HDI Afyon Belediyespor), İsmail Karabilen (HDI Sigorta Afyon), Jarell Eddie