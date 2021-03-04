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Fenomen Danla Biliç, Kadınlar Günü için Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi

Youtube fenomeni Danla Biliç, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 8 Mart Kadınlar Günü hakkında kanalı için hazırladığı videoda soru sordu. Zor sorduğunu ifade eden fenomen, "Ekrem İmamoğlu başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı yakında YouTube 'da yayında" dedi.

Fenomen Danla Biliç, Kadınlar Günü için Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ‘8 Mart Kadınlar Günü’ için bir araya geleceklerini duyuran sosyal medya fenomeni Danla Biliç, İmamoğlu ile dün görüştüğünü açıkladı.

"BAŞKANIMA ZOR SORDUM"

İmamoğlu ile yaptığı program sonrası sosyal medya hesabında paylaşım yapan Biliç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mi yakında YouTube’da yayında." ifadelerini kullandı.

 

Fenomn Danla Biliç'in İmamoğlu ile instagram paylaşımı sonrası fotoğrafın altına birçok ünlü isimden yorum geldi. Söz konusu fotoğrad tam 478 bin beğeni ve 3 bin yorum aldı. Biliç, İmamoğlunu konuk ettiği videoyu Youtube kanalında 8 Mart'ta paylaşacak.

 

 

Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "8 Mart Dünya Kadinlar Günü'nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?" paylaşımıyla buluşma haberini duyurmuştu.

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