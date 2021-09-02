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  3. Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

Show TV'de ekrana gelen ve geçtiğimiz sezon final yapan Çukur dizisinde Vartolu karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirerek kalecilik yapacak. Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu.

Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

Fenomen dizi Çukur'da Vartolu'yu canlandıran ünlü oyuncu Erkan Köstengil, dizinin final yapmasının ardından Hollanda'ya taşınmıştı. Daha önce Bursaspor altyapısında kalecilik yapan oyuncunun hayalinde hep kaleci olmak vardı. Bu hayalini Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olarak gerçekleştiren Köstengil'in hayranları bu haberle şaşkına döndü. 

Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

Gençliğinden beri kaleci olmak isteyen 38 yaşındaki oyuncu Köstendil, sonunda hayalini gerçekleştirdi. Rol aldığı Çukur dizisinin geçtiğimiz Haziran ayında final yapmasının ardından eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel'le birlikte Hollanda'ya giden oyuncu, yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi.

Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

Sevilen oyuncu Köstendil, Hollanda takımı Amsterdam Gençlerbirliği'yle resmen sözleşme imzaladı. Hollanda ekibinin yeni kalecisi olan Köstendil, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

"YENİ TAKIM, YENİ EV, YENİ AİLE"

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Köstendil, "Yeni takım, yeni ev, yeni aile... Amsterdam Gençlerbirliği transfer için başkan Orhan Aslan'a, Nevin Pala'ya, hocamız İmdat Ilguy'a ve menajer Onur Çelik'e teşekkürler" şeklinde yazı paylaştı.

Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

HAYRANLARI İNANAMADI

Ünlü oyuncunun hayranları ise aldığı bu karardan sonra şaşkınlık geçirdi. Bir daha oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklama yapmayan Köstendil, yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

Öte yandan ünlü oyuncu, kendisinin yazdığı '12 Numaralı Adam' adlı, yedek kalecinin son şansını anlatan tek kişilik tiyatro oyunuyla büyük ilgi görmüştü.

Fenomen dizi Çukur'un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil, 90 derece değişti! Yıllardır hayalini kurduğu işi Amsterdam'da yapacak!

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