Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

Evlendirme programları ile tanınan ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, yine gündem oldu.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Hanife Gürdal bir süre önce evlenmiş ve baş örtüsünü çıkarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de göbek üstü kazak giydiği için eleştirildi.

Köyünde verdiği pozlarla dikkat çeken Hanife'nin bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

Göbeği göründüğü için olumsuz yorumlara maruz kalan Hanife'yi takipçileri "Hiç yakışmamış" şeklinde eleştirdi.

"AHİRETİNİ NEDEN YAKTIN"

Bazı takipçileri ise üstünün kısa altının uzun kaldığını söyleyerek Hanife'yi güzel giyinememekle suçladı.

Bir takipçisi ise Hanife'ye "Kapalı halin daha güzeldi abla neden açıldın ahiretini neden yaktın, bir hiç uğruna o kadar umreye gittin geldin yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini gösterdi.