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Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

Bir dönemin en çok konuşulan gelin adayı Hanife bir süre önce baş örtüsünü çıkarmış ve bununla ilgili bir çok eleştiriye maruz kalmıştı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Hanife göbek üstü giyip poz verince yeniden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

Evlendirme programları ile tanınan ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, yine gündem oldu.

Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Hanife Gürdal bir süre önce evlenmiş ve baş örtüsünü çıkarmıştı.

Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de göbek üstü kazak giydiği için eleştirildi.

Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

Köyünde verdiği pozlarla dikkat çeken Hanife'nin bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

Göbeği göründüğü için olumsuz yorumlara maruz kalan Hanife'yi takipçileri "Hiç yakışmamış" şeklinde eleştirdi.

Fenomen gelin adayı Hanife'nin göbek dekoltesine eleştiri!

"AHİRETİNİ NEDEN YAKTIN"

Bazı takipçileri ise üstünün kısa altının uzun kaldığını söyleyerek Hanife'yi güzel giyinememekle suçladı.

Bir takipçisi ise Hanife'ye "Kapalı halin daha güzeldi abla neden açıldın ahiretini neden yaktın, bir hiç uğruna o kadar umreye gittin geldin yazık günah değil mi?" diyerek tepkisini gösterdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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