Fenerbahçe'de 1 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif!

Sarı-Lacivertli takımda Enner Valencia'nın ardından koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.

Fenerbahçe'nin resmi internet adresinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada 2 oyuncunun da karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır."