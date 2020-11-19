Fenerbahçe'de 1 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif!
Gençlerbirliği maçı öncesi rutin koronavirüs testlerinde Fenerbahçe'de bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Sarı-Lacivertli takımda Enner Valencia'nın ardından koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.
Fenerbahçe'nin resmi internet adresinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada 2 oyuncunun da karantina sürecinin başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır."