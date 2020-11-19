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  3. Fenerbahçe'de 1 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif!

Fenerbahçe'de 1 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif!

Gençlerbirliği maçı öncesi rutin koronavirüs testlerinde Fenerbahçe'de bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de 1 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif!

Sarı-Lacivertli takımda Enner Valencia'nın ardından koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.

Fenerbahçe'nin resmi internet adresinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada 2 oyuncunun da karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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