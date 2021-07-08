Feragat isminin anlamı nedir, Feragat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Feragat isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Feragat ismi ne demek, Feragat ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Feragat isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Feragat İsminin anlamı nedir? TDK Feragat anlamı:

Hakkından vazgeçme, el çekme. TDK: Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme.

Feragat İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor.

Feragat isminin kökeni:

Feragat ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Feragat isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Feragat isminin rengi:

Gri

Feragat ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

Feragat isminin Harf Analizi Nedir ?

Feragat ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

G : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

Feragat isminin Numerolojisi Kaçtır?

Feragat ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

R : 21

A : 1

G : 8

A : 1

T : 24

= 68 – Feragat İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Feragat isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Feragat ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Feragat isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 E: 5 R: 9 A: 1 G: 7 A: 1 T: 2 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Feragat isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.