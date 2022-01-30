Ferahfeza ne demek, TDK'ya göre Ferahfeza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferahfeza ne demek? Ferahfeza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferahfeza kelimesi. Peki ferahfeza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferahfeza nedir, ferahfeza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERAHFEZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferahfeza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ferahfeza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ferahfeza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan biri

