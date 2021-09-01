Ferda Cemiloğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

FERDA CEMİLOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Cemiloğlu Ailesi’nden gelen ve Cemil Paşa’nın torunu olan Ferda Cemiloğlu, ailesinin Şeyh Said isyanından sonra Suriye’ye göç etmesinin ardından 12 Mart 1951 yılında Şam’da doğdu. 7 yaşına kadar Şam’da yaşayan Cemiloğlu’nun ailesi daha sonra Rojava’nın Dirbesiye ilçesine yerleşti fakat o, ilk ve ortaokulu Şam’da okudu.

Suriye’de Baas Partisi tarafından çıkarılan iskan kanunun ardından Kürtlerin mal varlığına el konulması ve kötüleşen koşullar nedeniyle üzerine ailesi 1967’de Diyarbakır’a göç etti.

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde öğrenimine devam eden Cemiloğlu daha sonra Ankara’ya yerleşti, Hacetepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu, ABD'de biyoloji doktorası yaptı.

1980’li yıllardan itibaren kadın hareketi içerisinde yer aldı, Ankara’da Kadın Dayanışma Vakfı yönetimine seçildi. Şiddete uğrayan kadınlar için çalıştı. 2000’li yıllarda Van’da Sığınmacılar ve Göçmenler Derneği’nin Başkanlığını yaptı.

Cemiloğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Kadın Dayanışma Vakfı ve Toplumsal Sorunları Araştırma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının kuruculuğunu yaptı. Tıgris İnşaat Şirketine ortak olan Cemiloğlu, Kürdistan Bölgesi’ne yerleştikten sorna çeşitli projelere imza attı.

2017’de Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği’nin (DOGÜNKAD) 3. olağan genel kurulunda başkanlığa seçildi. Diyarbakır’da Metis Grup’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Ferda Cemiloğlu, Kürtçe, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve orta derecede Farsça biliyordu.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1978’de evlenen Ferda Cemiloğlu'nun kaç çocuğu olduğu bilinmemektedir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Ferda Cemiloğlu ,kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.