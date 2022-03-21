Ferda ne demek, TDK'ya göre Ferda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ferda ne demek? Ferda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ferda kelimesi. Peki ferda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ferda nedir, ferda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FERDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ferda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ferda kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ferda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yarın

- Gelecek zaman, yarın

