Ferdane Kurt kimdir? Kaç yaşında? Ferdane Kurt öldü mü? Neden öldürüldü?

Ferdane Kurt kimdir? Kaç yaşında? Ferdane Kurt öldü mü? soruları bugün internet kullanıcıları tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bir çok kullanıcı korkunç bir cinayete kurban giden Ferdane Kurt'un ölüm nedenini araştırmaya başladı.

FERDANE KURT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

43 yaşındaki Ferdane Kurt Bayrampaşa'da kaldığı otelde 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde iple boğularak katledildi.

Ferdane Kurt'un neden öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

FERDANE KURT OLAYI NEDİR?

3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan başka biri tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü.

Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve ekiplerine haber verdi.