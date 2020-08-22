Ferdi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda?

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’na Türkiye A Milli Takımından çağrı geldi. 20 yaşındaki genç futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra kararını vereceğini duyurdu. Bu haberle birlikte merak edilen Ferdi Kadıoğlu'nun hayatı ve futbol kariyerine ait detaylar haberimizde...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem'da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd'dan NEC Nijmegen'in genç takımına geldi. 2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi'nin mevkisi orta saha. Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi'nin Hollanda ekibiyle 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giyen Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır. Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.