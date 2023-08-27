Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçelileri üzen haber! Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile oynadığı maçın ardından ağrı hisseden Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasığında 2. derece yırtık olduğu açıklandı.

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Ferdi Kadıoğlu’ndan Fenerbahçelileri üzen haber! Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile oynadığı maçın ardından ağrı hisseden Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasığında 2. derece yırtık olduğu açıklandı.

KÜLÜPTEN REMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-lacivertli kulüpten Ferdi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz" denildi.

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KAYNAK: İHA

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