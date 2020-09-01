abasının izinden giderek şarkıcı olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un iş adamı Tolga Bayar ile yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Bir doğum günü partisinde samimi bir şekilde eğlenirken yakalanan ikili iddiaları sert bir dille yalanladı.

SAMİMİ ŞEKİLDE YAKALANDILAR

Babasının izinden giderek şarkıcı olan Tayfur, iddialara göre iki ay önce takım elbise satan evli Tolga Bayar ile tanıştı. Önceki gece sosyetenin uğrak semti Etiler'deki bir mekanda dostlarının doğum günü partisine katılan ikilinin oldukça samimi olduğu gözlendi. Bunun üzerine Tuğçe Tayfur, Bayar ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşmıştı.

HABERLERİ KESİN DİLLE YALANLADI

İddiaların ardından Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Tuğçe Tayfur, "O kadar sinirliyim ki... Ben geri zekalı mıyım da böyle bir şey olsa kendi hikayemde paylaşayım. Gittiğimiz mekanlarda karşılaştık pek çok arkadaşım gibi tek değiliz orada. Ben bir daha yan yana gelmem. Ben bir yere gidiyorum, arkadaşımı gördüğüm zaman ne yapabilirim?" sözleriyle iddiaları reddetti.

"TUĞÇE İLE SADECE ARKADAŞIZ"

Çıkan haberleri katıldığı programda yalanlayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Bayar ile sadece arkadaş olduklarını söyleyen Tayfur'dan sonra iş adamı Tolga Bayar'dan da açıklama geldi. Bayar, "Arkadaşımızın doğum gününe katıldık ve Tuğçe'de benim arkadaşlarımdan biri. Medyatik bir çok arkadaşım var ve her atılan fotoğrafla anılmak hoş bir durum değil. Tuğçe ile arkadaşız. Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor. Eğer böyle bir şey olsa, söyleyecek kadar dürüstüm. Sadece arkadaşız. Ortak bir arkadaşımızın doğum partisine katıldık" dedi