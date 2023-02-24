Ferenc Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferenc Adam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferenc Adam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferenc Adam 22 Eylül 1997 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ádám Ferenc József şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferenc Adam Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ferenc Adam'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ferenc Adam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferenc Adam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferenc Adam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferenc Adam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2015 yılında Debrecen U19

14 Şubat 2017 yılında Szendrő

17 Ağustos 2017 yılında Ózd FC

12 Şubat 2019 yılında Kazincbarcika

23 Ocak 2020 yılında Putnok

1 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Ferenc Adam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferenc Adam şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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