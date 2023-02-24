Ferenc Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ferenc Racz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ferenc Racz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ferenc Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ferenc Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferenc Racz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferenc Racz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferenc Racz 28 Mart 1991 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferenc Racz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferenc Racz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ferenc Racz'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ferenc Racz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferenc Racz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Ferenc Racz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferenc Racz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2007 yılında Haladás U19

1 Ocak 2009 yılında Haladás

15 Şubat 2011 yılında FC Ajka

30 Haziran 2011 yılında Haladás

12 Ağustos 2011 yılında Kozármisleny

1 Temmuz 2012 yılında MTK Budapest

15 Temmuz 2013 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2014 yılında MTK Budapest

22 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2015 yılında MTK Budapest

31 Temmuz 2015 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2016 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2017 yılında Mezőkövesd

21 Temmuz 2017 yılında Balmazújváros

24 Ağustos 2018 yılında Kisvárda

18 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında Kozármisleny

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2020 yılında Haladás

7 Ocak 2022 yılında Dorog

Ferenc Racz kimdir

Ferenc Racz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferenc Racz şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lurkó UFC, Vasi FC (-2005)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ferenc Racz nereli

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