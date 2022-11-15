Feribotu kaçırdı, bileti yanmasın diye bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa'dan İstanbul'a gitmek için bilet aldığı gemiye yetişemeyerek kaçıran şahıs akla gelmeyecek bir yöntemle bileti yanmasın diye kaçırdığı gemi için asılsız ihbarda bulunarak ortalığı ayağa kaldırdı.

YAYINLAMA
Google News
Feribotu kaçırdı, bileti yanmasın diye bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa'dan İstanbul'a gitmek için biletini aldığı feribotu kaçıran ve asılsız bomba ihbarında bulunan yolcu ortalığı ayağa kaldırdı. İhbar üzerine Bursa ve İstanbul'daki limanlara yanaşan feribotlarda bomba araması yapıldı. Yolcular didik didik arandı. Polise asılsız ihbarda bulunup feribota yetişemeyince İstanbul'a otobüsle giden zanlı, çok kısa sürede Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otobanda gözaltına alındı.

İstanbul'a otobüsle dönerken göz altına alındı

Akşam saatlerinde Bursa 112 ihbar hattını arayan kişi Bursa-İstanbul İstanbul-Bursa feribotlarına bomba ihbarında bulundu. İhbarı dikkate alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'a haber verdi. İstanbul'a yanaşan gemide arama yapıldı ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

1.webp

İhbar üzerine tüm yolcu gemileri ve yolcular didik, didik arandı

Sirkeci'den kalkan ve Bursa'ya gelen feribot da ihbar sebebiyle en yakındaki Armutlu limanına çekildi.

Burada panik yaşanmaması için yolculara gemide arıza olduğu söylendi. Ancak gemi detaylı arama yapılması ve 400 yolcunun mağdur edilmemesi için Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla hemen Mudanya iskelesine yönlendirildi. İstanbul'dan gelen yolcular bir süre Mudanya iskelesindeki terör ve asayiş ekiplerince bekletildi. Gemide detaylı arama yapılırken, bekletilen yolcular da üst aramasından sonra iskeleden dışarıya çıkarıldı.

5.jpg

İhbar üzerine tüm yolcular büyük panik yaşadı

Öte yandan polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul'dan çalışmak için Bursa'ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul'a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti.

Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Panik yaşayan ve Mudanya iskelesinde üst araması yapıldıktan sonra buradan ayrılan yolcular da otobüslerle Bursa'ya hareket ettiler.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kardeş kavgasında kan döküldü! Tartıştığı kardeşine silah çekti, göğsünden vurup öylece bırakıp kaçtı!
Kardeş kavgasında kan döküldü! Tartıştığı kardeşine silah çekti, göğsünden vurup öylece bırakıp kaçtı!
Gitmesini istemediği kişiye bilet sattıkları için öfkelendi, firma çalışanlarına bıçakla saldırdı!
Gitmesini istemediği kişiye bilet sattıkları için öfkelendi, firma çalışanlarına bıçakla saldırdı!
Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?
Kar lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2022 ? Uygulama hangi araçları kapsıyor? Kış lastiği hususi araçlarda zorunlu mu?
Suları kesildiği için İSKİ'ye giden vatandaş aldığı cevap karşısında şaştı kaldı! "Ölü olabileceğimi söylediler"
Suları kesildiği için İSKİ'ye giden vatandaş aldığı cevap karşısında şaştı kaldı! "Ölü olabileceğimi söylediler"
Son Haberler
What does it mean to see a falling star in a dream? What does it mean to see a star in a dream?
What does it mean to see a falling star in a dream? What does it mean to see a star in a dream?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'a 77-76 yenilerek Dünya Kupası'na gidemedi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'a 77-76 yenilerek Dünya Kupası'na gidemedi
İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı
İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı
Feribotu kaçırdı, bileti yanmasın diye bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı
Feribotu kaçırdı, bileti yanmasın diye bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı
Kayseri Melikgazi'de korkunç olay! Yengesini baltayla öldürdü, olaya şahit olan ağabeyi ise kalp krizinden öldü!
Kayseri Melikgazi'de korkunç olay! Yengesini baltayla öldürdü, olaya şahit olan ağabeyi ise kalp krizinden öldü!
Akyazı'da düğünde müzik seçim kavgası!
Akyazı'da düğünde müzik seçim kavgası!
Çok Okunanlar
Feribotu kaçırdı, bileti yanmasın diye bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı
Feribotu kaçırdı, bileti yanmasın diye bomba ihbarı yaptı ortalığı ayağa kaldırdı
İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı
İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı
Seeing a Girl in a Dream. What does it mean to see a girl in a dream? What is the meaning?
Seeing a Girl in a Dream. What does it mean to see a girl in a dream? What is the meaning?
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
Hacı Yakışıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? Hacı Yakışıklı'nın biyografisi
Adana’da feci kaza! Dolmuş sulama kanalına düştü: Çok sayıda kişi yaralandı
Adana’da feci kaza! Dolmuş sulama kanalına düştü: Çok sayıda kişi yaralandı
Çorum'da güvenlik güçlerinin sabrı bir kadın cinayeti önledi!
Çorum'da güvenlik güçlerinin sabrı bir kadın cinayeti önledi!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!