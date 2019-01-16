Feridun Düzağaç o gönderiyi yazanı affetmedi!
Usta şarkıcı Feridun Düzağaç, bir sözlük platformunda kendisi hakkında girilen "PKK sempatizanı" gönderisini yazan kişiden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılması üzerine bu kişinin Yozgat'ta yaşayan Turgay K. olduğu tespit edildi. Turgay K. yazdıklarından pişman olup uzlaşma yoluna gitmek istese de Düzağaç onun bu hakaretini affetmedi.
Şarkıcı Feridun Düzağaç, bir sözlük platformunda kendisi hakkında "PKK sempatizanı" diye gönderi giren kişiden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Düzağaç'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. O kişinin Yozgat'ta yaşayan Turgay K. olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesine başvurulan Turgay K. pişman olduğunu ve Feridun Düzağaç ile uzlaşmak istediğini söyledi. Dosya uzlaşma bürsosuna gönderildi. Feridun Düzağaç uzlaşmayı reddetti.
TURGAY K.'NIN HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Turgay K. hakkında, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ı hedef alarak yazdığı paylaşımlar nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Turgay K., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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