Feridun Düzağaç o gönderiyi yazanı affetmedi! Usta şarkıcı Feridun Düzağaç, bir sözlük platformunda kendisi hakkında girilen "PKK sempatizanı" gönderisini yazan kişiden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatılması üzerine bu kişinin Yozgat'ta yaşayan Turgay K. olduğu tespit edildi. Turgay K. yazdıklarından pişman olup uzlaşma yoluna gitmek istese de Düzağaç onun bu hakaretini affetmedi.

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